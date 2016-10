History 21:55 bis 22:45 Dokumentation American Restoration Sonderanfertigung USA 2015 Stereo 16:9 Merken In New York versucht "Steve's Restorations" das Auto eines Kunden wiederherzustellen, das für über 20 Jahre in einem Feld gestanden hat. Die Arbeit wird dadurch erschwert, dass Steve das Auto für seinen Kunden, der im Rollstuhl sitzt, umrüsten muss. In Kalifornien versucht Bodie, einem nicht restaurierbaren Studebaker mit "Flugzeugnase" neues Leben einzuhauchen. Unterdessen nimmt sich die Crew in Bobs Werkstatt eine Stereoanlage von 1959 vor, die für einen Kunden von enormem persönlichem Wert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rick Dale Originaltitel: American Restoration Altersempfehlung: ab 12