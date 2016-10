History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Das Nebelhorn USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons werden ein paar schöne alte Tour-T-Shirts von Aerosmith angeboten. Rick denkt darüber nach, ob es sich lohnt, diese Rockstar-Erinnerungsstücke zu kaufen. Dann sehen sich Rick und Corey ein Nebelhorn der U.S. Navy an. Später bereitet sich Corey auf die Apokalypse vor, als er sich ein Überlebensfahrzeug ansieht, mit dem man angeblich Zombies bekämpfen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12