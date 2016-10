History 18:05 bis 18:55 Dokusoap Museum Men Lincolns letzte Reise USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das "Creative Arts"-Team hat vom Auto-Museum in Sarasota den Auftrag bekommen, eine Nachbildung von Abraham Lincolns Leichenwagen herzustellen. Sie soll nicht nur authentisch aussehen, sondern auch tatsächlich funktionieren. Roger und sein Team haben nur 17 Tage Zeit für die Fertigstellung, genauso lange wie die Stadt Springfield damals hatte, um Lincolns Wagen anzufertigen. Außerdem wird das Team eine Ritterrüstung für einen Freund von Nate herstellen, der sie bei einem Mittelalterfest tragen will. Dafür lassen sie sich von einem Meister des Fachs beraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Museum Men Altersempfehlung: ab 12