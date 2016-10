History 13:50 bis 14:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Brüchiges Eis USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Mit steigenden Temperaturen werden die Straßenbedingungen immer schlechter. Die Fahrer von Polar Industries und VP Express kommen an ihre Grenzen, als sie dünnes Eis überqueren müssen, um wichtige Ladungen auszuliefern. Lisa und Todd gehen dahin, wo in dieser Saison noch kein anderer Trucker war, als sie eine abgelegene Straße befahren, auf der der Schnee völlig unberührt ist. Nachdem Darrell die Verbindungen zu Polar Industries abgebrochen hat, versucht er, schnell seine Ladungen auszuliefern, um die verlorene Zeit gutzumachen. Arts Missgeschick auf den Eisstraßen könnte ihn seinen Job kosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

