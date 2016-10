History 08:00 bis 08:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die berühmtesten Besitzer USA 2016 Stereo 16:9 Merken Danny und seine Crew erinnern sich an einige der exzentrischsten und berühmtesten Kunden, mit denen sie es je zu tun hatten: die Herrscherin der Dunkelheit, Elvira, die ihr berüchtigtes "Macabre Mobile" überholen ließ, eine resolute Barbesitzerin, für die Danny das Bike ihrer Träume bauen sollte, Chumlee und der Lincoln Continental, den er weiterverkaufen wollte und ein Robert-de-Niro-Double, das wollte, dass sein Auto aussah, wie das im Film "Casino". Außerdem suchte Ziggy Marley Dannys Hilfe, um den alten Mercedes seines Vaters zurück in einen legendären Zustand zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Best Of: Altersempfehlung: ab 12

