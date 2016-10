TNT Comedy 04:05 bis 04:30 Comedyserie Add a Friend Gute Reise D 2013 16:9 Merken Gerd versucht, sich an Franky zu rächen, doch er ist so betrunken, dass sein Anschlag scheitert. Felix' Mutter ist aber so gerührt, dass sie Gerd verzeiht. Tom ist völlig verzweifelt, weil er glaubt, Sylvia verloren zu haben. In einem letzten Versuch, seine Familie wieder für sich zu gewinnen, kündigt er seinen Job. Felix reist nach New York, um dort Tom zu besuchen und sich mit Sophie zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Duken (Felix) Julia Hartmann (Annika) Dietrich Hollinderbäumer (Gerd) Aydin Isik (Dimitri) Friederike Kempter (Julia) Noah Kraus (Luis) Friedrich Mücke (Tom) Originaltitel: Add a Friend Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Christian Lyra, Sebastian Wehlings Kamera: Benjamin Dernbecher Musik: Lorenz Dangel, Tobias Kuhn