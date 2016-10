TNT Comedy 19:55 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Der Cronut-Wahnsinn USA 2013 16:9 Merken Caroline erfährt, wieso schlagartig niemand mehr Max' Cupcakes kaufen möchte. Ganz Manhattan ist den Cronuts verfallen (halb Croissant, halb Donut), dem neuesten Schrei in der Backwelt. Bei dem Versuch, wieder Kunden in ihren Cupcake-Laden zu locken, erfinden die beiden durch puren Zufall selbst ein neues Gebäck: Cake Fries. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Tony Cavalero (Cronut Craig) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Patrick Walsh, Sonny Lee Altersempfehlung: ab 12