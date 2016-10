TNT Comedy 13:50 bis 14:40 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 67: Einmal Prinzessin, immer Prinzessin USA 2015 16:9 Merken Abby veranstaltet eine Geburtstagsfeier für Lilly und bestimmt, dass Becca nicht zur Party kommen darf. Es dauert aber nicht lange, da steht Becca uneingeladen vor der Tür. Die Gastgeberin fragt sich indes, ob sie eventuell schwanger sein könnte. Delia hat die Scheidung eines reichen Geschäftsmannes übernommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Matthew Glave (Gordon Beech) Julianna Guill (Becca Riley) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: Janine Nabers Musik: Robert Duncan, Layla Minoui

