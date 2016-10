TNT Comedy 11:55 bis 12:20 Comedyserie Men at Work Geheimes Örtchen USA 2012 16:9 Merken Da Milos Wohnung wegen Reparaturarbeiten gerade nicht bewohnbar ist, zieht er vorübergehend zu Tyler. Obwohl der Redakteur in seinen vier Wänden nur eine einzige Regel aufgestellt hat, fällt es Milo schwer, sich daran zu halten. Gibbs und Neal entdecken ein Foto von Amy, das sie in einer verfänglichen Pose mit einem Unbekannten zeigt. Sofort ziehen die beiden voreilige Schlüsse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Masterson (Milo) Michael Cassidy (Tyler) Adam Busch (Neal) Meredith Hagner (Amy) James Lesure (Gibbs) Christopher Masterson (Archie (als Chris Masterson)) Kevin Pollak (Pavel) Originaltitel: Men at Work Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Kirk J. Rudell Kamera: Patti Lee Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6