13th Street 04:30 bis 06:15 Actionfilm Der Flug der Störche (2) F, SA, D 2013 Stereo 16:9

Jonathan (Harry Treadaway) hat herausgefunden, dass die Störche zum Diamantenschmuggel missbraucht werden. Die Spur der Steine führt nach Antwerpen. Doch während Jonathan noch im Kongo nach Antworten über seine Vergangenheit sucht, hat sich Sarah (Perdita Weeks) bereits mit den Steinen in Richtung Belgien aus dem Staub gemacht. Allerdings ahnt sie nicht, dass ihr Kommissar Hervé Dumaz (Clemens Schick) ganz dicht auf den Fersen ist und in Europa bereits auf sie wartet. Jonathan gerät derweil in Afrika in die Hände eines alten Bekannten und damit in große Gefahr.

Schauspieler: Harry Treadaway (Jonathan Anselme) Rutger Hauer (Sonderman) Clemens Schick (Hervé Dumaz) Perdita Weeks (Sarah Gabbor) Danny Keogh (Max Bohm) Antoine Basler (Marcel Minaus) Richard Lukunku (Gabriel) Originaltitel: Flight of the Storks Regie: Jan Kounen Drehbuch: Denis McGrath, Jan Kounen Kamera: Lance Gewer Musik: Éric Neveux Altersempfehlung: ab 16