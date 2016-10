13th Street 02:55 bis 04:30 Actionfilm Der Flug der Störche (1) F, SA, D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Student Jonathan (Harry Treadaway) soll für den Ornithologen Max Bohm (Danny Keogh) die Flugroute von Störchen erforschen, da in letzter Zeit immer weniger Vögel aus ihrem Winterquartier in Afrika zurückkehren. Doch dann wird Bohm tot in einem Storchennest gefunden. Kommissar Hervé Dumaz (Clemens Schick) findet heraus, dass Bohm ein Spenderherz im Körper hatte, das nirgends registriert ist. Auch Jonathan stellt sich zunehmend Fragen und beschließt zu deren Klärung, seinen ursprünglichen Forschungsauftrag auszuführen. Ein gefährliches Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry Treadaway (Jonathan Anselme) Clemens Schick (Hervé Dumaz) Perdita Weeks (Sarah Gabbor) Rutger Hauer (Sonderman) Danny Keogh (Max Bohm) Antoine Basler (Marcel Minaus) Richard Lukunku (Gabriel) Originaltitel: Flight of the Storks Regie: Jan Kounen Drehbuch: Denis McGrath Kamera: Lance Gewer Musik: Éric Neveux Altersempfehlung: ab 16