13th Street 02:10 bis 02:55 Krimiserie Law & Order Der Nazi-Mörder USA 2003 Stereo 16:9 Eine alte Frau wurde offensichtlich von einem Pfleger getötet. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) finden heraus, dass die Tote eine Überlebende des Holocausts war und jetzt an einem Projekt teilnahm, bei dem ehemalige Opfer aus der Nazi-Zeit ihre Geschichte dokumentieren. Dabei hatte das Opfer den früheren Lager-Offizier Stefan Anders (George Bartenieff) identifiziert. Dieser wohnt mittlerweile in New York, bestreitet aber den Mord an der alten Dame. Auf Grund der vorliegenden Beweise erhebt McCoy (Sam Waterston) trotzdem Anklage? Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Jonathan Tindle (Thomas Anders) George Bartenieff (Stefan Anders) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Noah Baylin Kamera: John Beymer Musik: Mike Post