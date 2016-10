13th Street 23:55 bis 00:40 Krimiserie Law & Order Veteranen-Bonus USA 2004 Stereo 16:9 Merken Brian Teague, 23 Jahre alt und engagierter Kriegsgegner, wird erwürgt auf der Straße aufgefunden. Briscoe und Green ermitteln, dass er sich recht rabiat für den Frieden einsetzte und nicht nur Demonstrationen nutzte, um seine Mitbürger provokant aufzurütteln. Am Tag, als er starb, war er vor allem mit dem Postboten Kenny Silva aneinander geraten. Die Spur führt in eine Veteranen-Kneipe, in der Brian nach einem Abschleppwagen telefonierte, nachdem man die Reifen an seinem Wagen zerschnitten hatte. Als Briscoe und Green erfahren, dass er sich dort erneut mit Silva gestritten hat und sich herausstellt, dass die Sorte Knöpfe, von denen einer im Magen des Opfers gefunden wurde, für Hemden von Postbeamten verwendet wurden, wird Kenny Silva festgenommen. Staatsanwältin Southerlyn entdeckt, dass es ein weiteres Aufeinandertreffen von Silva und Teague gegeben hat, bei dem Teague reichlich unsensibel Silvas Versuch torpediert hat, für seinen in Afghanistan gefallenen Sohn Matt eine Straßenumbenennung zu erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Elisabeth Röhm (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Serena Southerlyn) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Paul Calderon (Kenny Silva) Joel Leffert (Harold Griffin) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: Noah Baylin Kamera: John Beymer Musik: Mike Post