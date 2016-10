Animal Planet 23:55 bis 00:40 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Gefährliche Brut USA 2010 Merken Die Ärzte halten Stephanies Magenprobleme zunächst für einen gewöhnlichen Darmvirus und verordnen Schonkost. Doch die Schmerzen werden so schlimm, dass sich das Mädchen nach wenigen Tagen kaum noch bewegen kann. Erst eine Folgeuntersuchung bringt die Wahrheit ans Licht: Stephanie leidet an einer Dünndarm-Infektion, die ein Parasit namens Giardia intestinalis verursacht. Ihre Immunzellen hatten versucht, die Schädlinge zu bekämpfen und dabei heftige Krämpfe ausgelöst. - Eine Abwehrreaktion, die im Verlauf der Krankheit recht häufig auftritt. Und ein weiterer Aspekt ist in Stephanies Fall typisch: Die Symptome werden oft als harmlose Magenverstimmung fehldiagnostiziert, und das macht die Schmarotzer für den Menschen so gefährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Riskin (Himself - Biologist) Kenny Watson (Himself - Ocular Myiasis) Dian Watson (Herself) Jerry Ellis (Himself) Steve Charles (Himself) Veronica Moura (Herself) Anna Moura (Herself) Originaltitel: Monsters Inside Me