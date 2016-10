Animal Planet 15:40 bis 16:25 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! In Bedrängnis USA 2010 Merken Operation "Waltzing Matilda" steht in den Startlöchern: Umweltaktivist Paul Watson und seine Crew sind das sechste Jahr in Folge im Südpolarmeer im Einsatz, doch die Antarktis bringt die Tierschützer immer wieder an ihre Grenzen. Die meisten Crew-Mitglieder sind keine ausgebildeten Seeleute - im Gegensatz zu den japanischen Walfängern, die ihnen mit ihrer Flotte auch zahlenmäßig überlegen sind. Doch in dieser Saison können die Aktivisten dank einer großzügigen Spende ein drittes Schiff einsetzen: Die "Ady Gil" ist ein 24 Meter langer Trimaran und doppelt so schnell wie die japanischen Harpunenboote. Diesen Vorteil wollen Watson und seine Anhänger natürlich nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars