Kinowelt 01:40 bis 03:05 Krimi Angeklagt - Arzt unter Verdacht CDN 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zuerst hält Kimberly alles für einen Alptraum. Dann dämmert ihr die schreckliche Wahrheit: Sie wurde unter Tabletteneinfluss vergewaltigt. Von ihrem eigenen Arzt! Natürlich glaubt ihr niemand. Jeder in der Kleinstadt kennt Kimberlys zweifelhaften Ruf - und fast jeder ist seit Jahren bei Dr. Darian in Behandlung. Aber Kimberly lässt nicht locker, sie besteht auf eine DNA-Untersuchung. Dr. Darian stimmt selbstsicher einer Blutuntersuchung zu, die erwartungsgemäß negativ ausfällt. Die DNA stimmt nicht überein. Kimberly wagt sich kaum noch auf die Straße, und doch ist sie sich ihrer Sache sicher. Als sie erfährt, dass Dr. Darian die Blutprobe selbst entnommen hatte, verlangt sie eine zweite Untersuchung im Beisein eines Zeugen. Auch diese Probe ist negativ. Jetzt stellt sich die ganze Stadt offen gegen Kimberly. Bei ihren Versuchen, weitere Opfer zu finden, schlägt man ihr die Türen vor der Nase zu. Geplagt von Zweifeln bricht sie schließlich zusammen. Erst als sie einen Privatdetektiv beauftragt, scheint sich das Blatt zu wenden. Ob ein dritter DNA-Vergleich die Wahrheit ans Licht bringt?! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Estella Warren (Kimberly) John Hannah (Dr. Darian) John Kapelos (Detektiv) Tom Butler (Warren Hart) Aaron Pearl (Billy) Tim Henry (Rod Kresgy) George Alexander (Mr. Moser) Originaltitel: I Accuse Regie: John Ketcham Drehbuch: Matthew DeJong, Charles Wilkinson Kamera: Mark Dobrescu Musik: Chris Ainscough Altersempfehlung: ab 16