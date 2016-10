Kinowelt 21:55 bis 22:45 Abenteuerserie Camelot: Die Hure des Königs? Folge: 9 Die Hure des Königs? CDN, GB, IRL, USA 2011 16:9 Merken In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5. Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 9: Königin Igraine trifft nach ihrer Flucht aus Morgans Kerker in Camelot als erstes auf ihr Spiegelbild und glaubt, verrückt geworden zu sein. Morgan kann sich trotzdem unterkannt aus der Burg entfernen und schart in Pendragon weiter Gefolgsleute um sich, die sich von König Arthur nicht ausreichend beschützt fühlen. Merlin und Igraine wollen Morgan für Ihre Täuschung zur Rede stellen, doch werden von ihr kurzerhand festgenommen und nach Camelot zurück gebracht. Währenddessen kommt es zur Konfrontation zwischen Leontes und seiner untreuen Ehefrau Guinevere. Leontes will Camelot sofort verlassen, da er sich vom König verraten fühlt. Doch zur gleichen Zeit greifen Morgans Truppen einen Außenposten Camelots an und Leontes wird als Ritter des Königs im Kampf gebraucht. Als die Affäre von Arthur und Guinevere unter den anderen Rittern bekannt wird, droht alles unterzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Fiennes (Merlin) Jamie Campbell Bower (König Arthur) Tamsin Egerton (Guinevere) Peter Mooney (Kay) Philip Winchester (Leontes) Eva Green (Morgan) Diarmaid Murtagh (Brastias) Originaltitel: Camelot Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Chris Chibnall, Louise Fox Kamera: Joel Ransom Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12