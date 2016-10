Kinowelt 18:45 bis 20:15 Komödie Cuban Fury GB 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großbritannien, 1987: Bei den Juniormeisterschaften im Salsa liegt dem 13-jährigen Bruce die Welt zu Füßen. Das Tanzparkett ist seine Bühne, der Salsa seine Passion... bis ein Ereignis ihm jedes Selbstbewusstsein raubt und sein Leben in neue, weit weniger spannende Bahnen lenkt. 25 Jahre später fristet Bruce ein trostloses Dasein als ebenso beleibter wie unauffälliger Angestellter. Als eine neue Chefin, die umwerfende Amerikanerin Julia, in sein Leben tritt, ist Bruce überwältigt. Doch wie soll er die Aufmerksamkeit einer derart schönen Frau auf sich lenken? Zu allem Überfluss wird sie auch von seinem aalglatten Kollegen Drew umgarnt, der keine Gelegenheit auslässt, Bruce lächerlich zu machen. Da helfen nur noch die pure Leidenschaft und viel Herz - "Corazón" eben! Seine Schwester Sam und sein früherer Mentor Ron müssen scharfe Geschütze auffahren, um das heiße Latino-Feuer in Bruce wieder zu entfachen. Neben Nick Frost ("The World's End", "Paul - Ein Alien auf der Flucht", "Shaun Of The Dead") in der Rolle des ungeahnt wendigen Salsa-Stars Bruce, auf dessen Idee der Film auch basiert, sind in dieser temperamentvollen und leichtfüßigen Komödie unter anderem Rashida Jones ("Celeste & Jesse", "The Social Network"), Chris O?Dowd ("Thor - The Dark Kingdom", "Brautalarm") und Olivia Colman ("Hot Fuzz - Zwei Abgewichste Profis", "Die Eiserne Lady") mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Frost (Bruce) Rashida Jones (Julia) Chris O'Dowd (Drew) Ian McShane (Ron Parfitt) Olivia Colman (Sam) Kayvan Novak (Bejan) Rory Kinnear (Gary) Originaltitel: Cuban Fury Regie: James Griffiths Drehbuch: Jon Brown, Nick Frost Kamera: Dick Pope Musik: Daniel Pemberton Altersempfehlung: ab 6