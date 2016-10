TNT Film 20:15 bis 22:10 Komödie Unter der Sonne der Toskana USA, I 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Leben der geschiedenen Schriftstellerin Frances nimmt mit einem Trip in die Toskana eine unerwartete Wendung. Sie entscheidet sich spontan zum Kauf einer alten Villa ein Entschluss, der ihr Leben völlig umkrempeln wird. Frances entdeckt die Vorzüge des Lebens in dem kleinen Ort. Dabei kommt sie den Menschen ihrer Umgebung näher und entdeckt die Romantik wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Lane (Frances) Sandra Oh (Patti) Lindsay Duncan (Katherine) Raoul Bova (Marcello) Vincent Riotta (Martini) Roberto Nobile (Placido) Anita Zagaria (Fiorella) Originaltitel: Under the Tuscan Sun Regie: Audrey Wells Drehbuch: Audrey Wells Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Christophe Beck