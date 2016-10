TNT Film 16:45 bis 18:20 Drama Spuren ins Nichts USA 1980 20 40 60 80 100 Merken James Caans beeindruckendes Regiedebut, das auf einer wahren Begebenheit beruht. Ein Vater begibt sich auf die Suche nach seinen Kindern, nachdem seine Frau an einem Zeugenschutzprogramm teilnimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Thomas Hacklin, Jr.) Jill Eikenberry (Alisa Hacklin) Robert Viharo (Jack Scolese) Danny Aiello (Sal Carvello) Joe Grifasi (Matty Stanek) Barbra Rae (Ruthie Hacklin) Kenneth McMillan (Sam Marzetta) Originaltitel: Hide in Plain Sight Regie: James Caan Drehbuch: Spencer Eastman Kamera: Paul Lohmann Musik: Leonard Rosenman