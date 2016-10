Die Sportlerbiografie über Muhammad Ali zeichnet die zehn wichtigsten Jahre des Ausnahmetalents nach. Nach seinem Sieg gegen Sonny Liston im Jahr 1964 ist Cassius Clay, so sein eigentlicher Name, Boxweltmeister im Schwergewicht und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch der geniale Faustkämpfer muss in seinem Leben nicht nur im Ring einige bittere Rückschläge hinnehmen. In Google-Kalender eintragen