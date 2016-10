FOX 04:10 bis 04:55 SciFi-Serie Doctor Who Der Zauberlehrling GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand: Eine mysteriöse außerirdische Kraft hat den gesamten Himmel samt Flugverkehr eingefroren - und vom Doktor fehlt weit und breit jede Spur. Seine Begleiterin Clara macht sich auf die Suche. Gemeinsam mit Missy findet sie den Zeitreisenden schließlich im Essex des Jahres 1138, wo er sich gerade von einer dreiwöchigen Party erholt. Doch Kolonie Sarff ist ihnen bereits auf den Fersen und entführt alle drei nach Skaro, wo Davros im Sterben liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Michelle Gomez (Missy) Jami Reid-Quarrell (Colony Sarff) Julian Bleach (Davros) Jemma Redgrave (Kate) Jaye Griffiths (Jac) Originaltitel: Doctor Who Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Ali Asad