FOX 23:50 bis 00:35 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die lieben Nachbarn USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Ehepaar getarnt suchen Kensi und Deeks in einer Vorort-Siedlung von Los Angeles nach einem russischen "Schläfer". Allerdings gibt es zahlreiche Verdächtige, die dafür in Frage kommen: der mürrische Mr. Hobbs, zwei homosexuelle Bäckereibesitzer sowie ein auffallend an Kontakt interessiertes junges Pärchen. Die lieben Nachbarn sind für Kensi und Deeks eine unerwartete Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Brianne Davis (Polina Graceffa) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Robert Florio Drehbuch: Christina M. Kim Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson