FOX 21:00 bis 21:40 Serien King & Maxwell Lösegeld USA 2013 Stereo 16:9 HDTV King und Maxwell erhalten einen unerwarteten Anruf. FBI-Agent Rigby bittet die beiden Privatermittler um Hilfe bei der Lösung eines aktuellen Falles. Ein 13-jähriger Junge wurde von kolumbianischen Terroristen entführt. Die Kidnapper haben sich bereits an die Eltern des Kindes gewandt und fordern ein Lösegeld in Höhe von eineinhalb Millionen Dollar. Während King und Maxwell zu ermitteln beginnen, findet ihr Mitarbeiter Edgar neue Informationen über das Attentat auf Senator Ritter, das seinerzeit zu Kings Rauswurf aus dem Secret Service geführt hatte. Schauspieler: Jon Tenney (Sean King) Rebecca Romijn (Michelle Maxwell) Ryan Hurst (Edgar Roy) Michael O'Keefe (FBI Agent Frank Rigby) Chris Butler (FBI Agent Darius Carter) Catherine Bell (Joan Dillinger) Martin Donovan (Bob Scott) Originaltitel: King & Maxwell Regie: Dennis Smith Drehbuch: Shelley Meals, Darin Goldberg Kamera: Robert McLachlan Musik: Eric Colvin