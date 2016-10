FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Das Spiel mit dem Tod USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die gemeinsamen Ermittlungen von NCIS und Hawaii-Five-0 tragen Früchte: Es gelingt den Beamten, einen gefährlichen Kriminellen in die Enge zu treiben, der sich eine Probe des Pockenvirus verschafft hat. Doch in letzter Sekunde kann der Mann von Hawaii nach Los Angeles flüchten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Tara Butters, Michele Fazekas, R. Scott Gemmill Musik: Jay Ferguson