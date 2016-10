FOX 11:50 bis 12:55 SciFi-Serie Doctor Who Hereingeschneit GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Weihnachtsmann landet mit zwei Elfen auf dem Dach von Clara, die glaubt zu träumen. Denn die Existenz des Weihnachtsmannes ist mehr als zweifelhaft. Doch es wird nicht ihre letzte Begegnung mit dem Weihnachtsmann sein. Als sich Clara mit dem Doktor auf einer arktischen Forschungsstation befindet und sie von schrecklichen Kreaturen angegriffen werden, rufen sie Santa Claus zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara Oswald) Nick Frost (Santa Claus) Jenna Coleman (Clara Oswald) Samuel Anderson (Danny) Dan Starkey (Ian) Nathan McMullen (Wolf) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd