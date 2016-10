Bibel TV 03:15 bis 04:45 Drama Wayward: Der verlorene Sohn USA 2014 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Tyler ist der Sohn eines reichen Unternehmers und könnte in der Firma seines Vaters Karriere machen, wenn er nicht im Gegensatz zu seinem braven Bruder so ein Rebell und Flausenkopf wäre. Also lässt sich Tyler von seinen lieben Eltern seinen Erbteil auszahlen und verlässt die Familie Richtung Las Vegas, ohne zu ahnen, dass sein Vater bereits schwer an Krebs erkrankt ist. In Las Vegas aber ergeht es Tyler schlecht, und bald wollen ihm grimmige Gangster an den Kragen. Jetzt könnte er die Hilfe seines Vaters gut gebrauchen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Landon Henneman (Tyler McMillan) Blake Webb (Will McMillan) Rob Diamond (Robert McMillan) Pam Eichner (Madeline McMillan) Kristen Marie Jensen (Meg McMillan) Crystal Udy (Annabelle) Mark Webb (Frank) Originaltitel: Wayward: The Prodigal Son Regie: Rob Diamond Drehbuch: Rob Diamond Kamera: Kels Goodman Musik: Russ Whitelock