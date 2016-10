OKTO 12:00 bis 13:00 Diskussion Europa: DIALOG Merken Die Gesprächsreihe "Europa : DIALOG" befasst sich mit Europa aus einem kulturellen Blickwinkel und hinterfragen unsere Identität. Sind wir bereits in Europa angekommen? Gibt es ein europäisches Kulturbewusstsein Einheit in der Vielfalt? Diese und viele andere Fragen diskutiert Benedikt Weingartner mit prominenten Persönlichkeiten aus Medien, Kunst, Kultur und Wissenschaft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Europa: DIALOG