OKTO 08:00 bis 09:00 Jugendsendung CU television Merken Wer braucht noch ein Halloween-Kostüm? Dann schau dir diese Folge CU Television an, denn hier werden Tipps und Tricks präsentiert, wie du garantiert zu einem supergruseligen Halloween-Hingucker wirst! Außerdem bekommen wir noch schöne Einblicke in die Reise nach Prag Teil II. Ein weiteres Highlight ist beispielsweise auch das Tischtennis-Ringerlturnier, welches im Jugendtreff Sophie stattgefunden hat. Darüber hinaus zeigt uns CU Television Eindrücke vom Projekt "Word Up 21", wo Jugendliche in die politischen Entscheidungen und auch deren Realisierungen involviert werden. In Google-Kalender eintragen

