OKTO 01:15 bis 07:00 Talkshow Mulatschag Making of zum Spielfilm "Edge Be?s". Eine Liebeserklärung an Wien u.a. mit Patricia Aulitzky ("Falco Verdammt wir leben noch"), Reinhard Nowak, Professor Stefan Weber, DelaDap, Kaiser Franz Josef, Rotzpipn. Originaltitel: Mulatschag