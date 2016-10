ATV 01:40 bis 03:30 Krimiserie Criminal Minds Tod liegt in der Luft USA 2009 Stereo Merken Der Anthrax-Anschlag in einem Park in Annapolis fordert viele Opfer. Schnell stoßen die BAU-Ermittler bei ihren Nachforschungen auf ihren ersten Verdächtigen: Dr. Nichols (Miles Anderson), ein ehemaliger Militärwissenschaftler. Als ein Teammitglied mit dem tödlichen Erreger in kontakt kommt, beginnt für die Profiler ein Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Miles Anderson (Dr. Nichols) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Oanh Ly Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina