ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Gotham Tag der Abrechnung USA 2016 Stereo Bruce steht bei der Suche nach dem Mörder seiner Eltern vor einem Durchbruch: Nachdem Silver den Nachnamen des Killers preisgegeben hatte, konnte Alfred das Feld der Verdächtigen auf eine Person eingrenzen: "Matches" Malone. Um jedoch an den Auftragskiller heranzukommen, müssen Alfred und Bruce in der Unterwelt von Gotham nach Hinweisen suchen. Alfred befürchtet, dass Bruce selbst den Rachemord an Matches vornehmen möchte, nachdem sich dieser von Selina eine Waffe besorgen hat lassen. Hilfesuchend wendet sich Alfred an Jim Gordon, um Bruce von dieser schwerwiegenden Tat abzuhalten... Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) BD Wong (Hugo Strange) Michael Bowen (Matches Malone) Originaltitel: Gotham Regie: John Behring Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16