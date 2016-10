ATV 15:55 bis 18:20 Fantasyfilm New Moon - Biss zur Mittagsstunde USA 2009 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der charmante Vampir Edward Cullen und seine Freundin Bella Swan sind noch immer unsterblich ineinander verliebt. Das junge Glück wird jedoch getrübt, als Bella an ihrem 18. Geburtstag von Edwards Bruder Jasper attackiert wird. Schweren Herzens trifft Edward die Entscheidung sich von Bella zu trennen, da das Leben mit ihm zu viele Gefahren birgt. Gemeinsam mit seiner Familie verlässt Edward die Stadt und Bella bleibt alleine zurück. Trost in ihrem Schmerz findet Bella nur in Jugendfreund Jacob, der sie wieder etwas aufleben lässt. Doch auch Jacob hütet ein dunkles Geheimnis, das ihn zum erbitterten Feind Edwards macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Isabella ?Bella? Swan) Robert Pattinson (Edward Cullen) Taylor Lautner (Jacob Black) Kellan Lutz (Emmett Cullen) Rachelle LeFevre (Victoria) Elizabeth Reaser (Esme Cullen) Nikki Reed (Rosalie Hale) Originaltitel: The Twilight Saga: New Moon Regie: Chris Weitz Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12