ATV 13:35 bis 15:55 Fantasyfilm Twilight - Biss zum Morgengrauen USA 2008 nach dem Roman von Stephenie Meyer Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als ihre Mutter zum zweiten Mal heiratet, zieht die siebzehnjährige Isabella "Bella" Swan zu ihrem Vater Charlie nach Forks, einer kleinen, stets von dichten Wolken verhangenen Stadt im Bundesstaat Washington. In der neuen Schule findet sie schnell Anschluss. Noch mehr als für ihre neuen Freunde interessiert sich Bella für die mysteriöse Familie Cullen, zu der sie Kontakt aufbauen will. Besonders der gutaussehende Edward, einer der Söhne des Hauses, erregt ihre Aufmerksamkeit. Trotz seiner unnahbaren Art fühlt sie sich immer stärker zu ihm hingezogen. Noch ahnt sie nicht, dass der junge Mann ein dunkles Geheimnis verbirgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Bella Swan) Robert Pattinson (Edward Cullen) Billy Burke (Charlie Swan) Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen) Taylor Lautner (Jacob Black) Anna Kendrick (Jessica) Ashley Greene (Alice Cullen) Originaltitel: Twilight Regie: Catherine Hardwicke Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Elliot Davis Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 68 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 48 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 48 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 38 Min.