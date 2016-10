ATV 10:00 bis 10:55 SciFi-Serie Tomorrow People Der Kräfte beraubt USA 2013 Stereo Merken Darcys Tod beschäftigt Stephen und er beschließt, ULTRA den Rücken zu kehren. Jedikiah willigt ein, beraubt ihn aber gleichzeitig seiner Superkräfte. Stephen merkt, dass seine übernatürlichen Fähigkeiten ein Teil von ihm geworden sind und er sie nicht missen will. Nachdem er eine Nacht mit Cara verbracht hat, verabschiedet sie sich brüsk. Wie wird sie ihr Fremdgehen nun ihrem Freund John erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Ben Cotton (Rapist) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Felix Alcala Drehbuch: Nicholas Wootton, Micah Schraft Altersempfehlung: ab 12