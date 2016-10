ATV 2 13:50 bis 14:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Erster Kontakt CDN, USA 2008 2016-10-30 07:40 Stereo Merken Auf Atlantis kündigt sich hoher Besuch an: Dr. Daniel Jackson kommt in der Absicht, das Geheimlabor des Antiker-Wissenschaftlers Janus endlich ausfindig zu machen. Er bestimmt ausgerechnet McKay zu seinem Assistenten. Die Freude darüber hält sich bei Rodney allerdings in Grenzen, denn er glaubt nicht an einen Erfolg der Mission. Doch McKay wird schon bald eines Besseren belehrt und die beiden Wissenschaftler entdecken das Geheimlabor. Dort gelingt es ihnen, Kontakt mit Außerirdischen herzustellen mit verheerenden Folgen. Die Aliens entführen McKay und Jackson?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Martin Gero Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 67 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 47 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 37 Min.