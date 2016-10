ATV 2 12:05 bis 12:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Pension des Grauens USA 2006 Stereo Merken Während Bug und Lily den Tod eines illegalen Einwanderers untersuchen und dabei mit Staatsanwalt Jeffrey Brandau in Konflikt geraten, fahren Jordan und Woody aufs Land, um in einem mysteriösen Mordfall zu ermitteln, der sich in einer kleinen Pension ereignet hat. In dieser Pension treffen die beiden Ermittler auf eine ganze Reihe seltsamer Gestalten, die allesamt verdächtig erscheinen. Mit der Zeit verdichten sich die Hinweise darauf, dass der aktuelle Fall mit einem viele Jahre zurückliegenden Mord in Verbindung steht. Doch die Ermittlungen werden kompliziert und sogar gefährlich, als ein weiterer Mord geschieht und heftige Schneefälle dafür sorgen, dass Jordan und Woody in der Pension festsitzen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Charles Mesure (J.D. Pollack) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Jon Cowan, Robert L. Rovner Kamera: Russell McElhatton Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

