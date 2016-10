Sky Sport 2 18:00 bis 20:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried, 13. Runde * Stereo Live 16:9 HDTV Merken Die Salzburger Tormaschine läuft wieder: Jüngst schoss Meister Red Bull den SKN St. Pölten mit 5:1 aus dessen Arena, nun soll die SV Ried die neue Offensivkraft der "Bullen" zu spüren bekommen. Trotz des deutlichen Erfolgs über St. Pölten will RBS-Trainer Oscar Garcia die Zügel dennoch nicht locker lassen: "Ich habe immer noch ein paar Dinge gesehen, die man verbessern kann." Schließlich kann der Double-Sieger mit dem dritten Rang nicht zufrieden sein. Droht den Innstädtern Übles? Am vergangenen Spieltag unterlagen die Oberösterreicher vor heimischem Publikum gegen den WAC mit 0:1. In der Red Bull Arena dürfte die SV auch keinen leichten Stand haben. Kommentar: Charly Leitner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie