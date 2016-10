Sat.1 01:40 bis 03:05 Actionfilm Steven Seagal - Today You Die USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Harlen Banks, ein professioneller Dieb, der seine Beute immer mit Freunden und Bedürftigen geteilt hat, will endlich seine Karriere beenden. Doch sein erster Fahrerjob ist in Wirklichkeit eine Falle: Er sitzt am Steuer des Fluchtautos nach einem brutalen Casinoüberfall. Obwohl er unschuldig ist, wird Harlen ins Gefängnis gesteckt. Wütend bricht er aus und will sich nun an seinem Auftraggeber rächen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Harlan Banks) Anthony "Treach" Criss (Ice Kool) Lawrence Turner (Garret) Sarah Buxton (Rachel Knowles) Mari Morrow (Jada) Nick Mancuso (Agent Saunders) Robert Miano (Bruno) Originaltitel: Today You Die Regie: Don E. Fauntleroy Drehbuch: Ken Moore, Les Weldon, Danny Lerner Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Stephen Edwards Altersempfehlung: ab 18