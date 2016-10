Sat.1 23:30 bis 01:40 Actionfilm Eraser USA 1996 2016-10-29 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken FBI-Agent John Kruger schafft für das Zeugenschutzprogramm neue Identitäten für Menschen, die vor Gericht aussagen wollen. Nun soll er sich um Lee Cullen kümmern, die eine Waffenschmuggler-Bande auffliegen lassen will, bei der sogar Regierungsbeamte mitwirken. Es sollen beide von der Bildfläche verschwinden, wie von höchsten Kreisen angeordnet wird In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (U.S. Marshal John "The Eraser" Kruger) James Caan (U.S. Marshal Robert Deguerin) Vanessa Lynn Williams (Lee Cullen) James Coburn (Chef des Zeugenschutzprogramms Ballard) Robert Pastorelli (Johnny Castelone) James Cromwell (William Donohue) Danny Nucci (Deputy Monroe) Originaltitel: Eraser Regie: Chuck Russell Drehbuch: Tony Puryear, Walon Green Kamera: Adam Greenberg Musik: Alan Silvestri, Walter Werzowa Altersempfehlung: ab 16