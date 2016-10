puls 4 02:15 bis 03:45 Western Der Dicke ist nicht zu bremsen I 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach fünf Jahren Gefängnis ist Bill Kiowa wieder auf freiem Fuß, nachdem er unschuldig die Strafe für den Mord an seiner Frau verbüßt hat. Bill will Rache und bezahlt vier Killer dafür, die Spur des wahren Mörders, Elfego, aufzunehmen. Der ist vorgewarnt, greift sich Kiowa und seinen Verbündeten O'Bannion und will sie um die Ecke bringen. Doch Kiowas Männer können beide befreien und setzen alles daran, Elfego dingfest zu machen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Montgomery Ford (Bill Kiowa) Bud Spencer (O'Bannion) Wayde Preston (Jeff Milton) Jeff Cameron (Moreno) Stanley Gordon (Bunny Fox) Tatsuya Nakadai (James Elfego) William Berger (Francis 'Colt' Moran) Originaltitel: Oggi a me... domani a te! Regie: Tonino Cervi Drehbuch: Dario Argento, Tonino Cervi Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Angelo Francesco Lavagnino Altersempfehlung: ab 16