puls 4 00:15 bis 02:15 SciFi-Film Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Eine Lichtung, ein Wald und ein Betonwall, der das ganze Areal versiegelt - das ist die neue Welt von Thomas. Wie andere Jugendliche auch, die seit Jahren hier festsitzen, weiß auch er nicht, wie er hierher kam, warum er hier gefangen gehalten wird. Einen Ausweg scheint nur ein riesiges Labyrinth hinter dem Wall zu bieten. Alle Versuche von Läufern, die diesen Irrgarten täglich erforschen, scheiterten. Doch Thomas wird zum Hoffnungsträger, als er sich den tödlichen Kreaturen, die nachts das Labyrinth durchstreifen, stellt. Schauspieler: Dylan O'Brien (Thomas) Thomas Brodie-Sangster (Newt) Kaya Scodelario (Teresa) Will Poulter (Gally) Patricia Clarkson (Ava Paige) Ki Hong Lee (Minho) Blake Cooper (Chuck) Originaltitel: The Maze Runner Regie: Wes Ball Drehbuch: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, T.S. Nowlin Kamera: Enrique Chediak Musik: John Paesano Altersempfehlung: ab 12