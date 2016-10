puls 4 22:25 bis 00:15 SciFi-Film Hüter der Erinnerung - The Giver USA, CDN, SA 2014 Nach einer Vorlage von Lois Lowry 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jonas ist glücklich in seiner Welt, die weder Kriege noch Armut kennt. Nach einer vom Menschen ausgelösten Katastrophe hat sich ein System entwickelt, das zum Schutz von Harmonie tiefe Emotionen und Individualität verhindert und auf völlige Gleichschaltung setzt. Nur der "Hüter der Erinnerung" weiß als Ratgeber vom Leid der Vergangenheit. Als er Nachfolger Jonas an seinem Wissen und seinen Gefühlen teilhaben lässt, erkennt der 16-Jährige, welche Opfer seine Welt bringen musste, was Leben wirklich bedeuten könnte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jeff Bridges (Hüter der Erinnerung / Geber) Meryl Streep (Chefälteste) Brenton Thwaites (Jonas) Alexander Skarsgård (Vater) Katie Holmes (Mutter) Taylor Swift (Rosemary) Cameron Monaghan (Asher) Originaltitel: The Giver Regie: Phillip Noyce Drehbuch: Robert B. Weide, Michael Mitnick Kamera: Ross Emery Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12