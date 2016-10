puls 4 18:15 bis 20:15 Drama The Philosophers - Die Bestimmung USA, INO 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Philosophiestudenten erhält anlässlich ihrer Abschlussprüfung die Aufgabe, eine fiktive Weltuntergangssituation und einen damit verbundenen Ausleseprozess zu simulieren. Von zwanzig Leuten hat nur die Hälfte Platz im Atombunker, vom Spielleiter/Lehrer zugewiesene Identitäten, Berufe, körperliche Besonderheiten sollen die Entscheidung erleichtern. Schnell kommt es dabei zu ernsten Verwerfungen zwischen den Teilnehmer, was auch für romantische Beziehungen nicht ohne Folgen bleiben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James D'Arcy (Mr. Zimit) Sophie Lowe (Petra) Bonnie Wright (Georgina) Daryl Sabara (Chips) Freddie Stroma (Jack) Rhys Wakefield (James) Maia Mitchell (Beatrice) Originaltitel: After the Dark Regie: John Huddles Drehbuch: John Huddles Kamera: John Radel Musik: Jonathan Davis, Nicholas O'Toole Altersempfehlung: ab 12