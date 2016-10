Nach dem Schmelzen der Polkappen ist die Erde zu einer gigantischen Wasserwüste geworden. Hier und da leben Menschen in schwimmenden Städten, immer in Gefahr, von den "Smokers", vagabundierenden Piraten, überfallen zu werden. In die Kämpfe wird der Einzelgänger Mariner verwickelt, der das Geheimnis des sagenumwobenen "Dryland" kennen soll. In Google-Kalender eintragen