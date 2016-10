ORF 1 02:40 bis 04:10 Komödie Oh Shit! D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Prominent besetzte Komödie, die mit viel Witz, Tempo und Augenzwinkern das Katastrophengenre aufs Korn nimmt. Neben Johannes Zirner, Florian Fitz und Jessica Ginkel sind zudem zahlreiche österreichische Schauspieler wie Peter Simonischek, Bibiana Zeller oder Michael Pascher zu sehen. Seit Jahren forscht Wissenschaftler Dr. Jan Brauer auf dem Gebiet der Chaos-Theorie, erntet dafür jedoch nur reichlich Spott und Häme. Dies soll sich nun ändern: Auf einer Berliner Konferenz plant er, vor internationalem Fachpublikum seine Thesen zu präsentieren. Dafür züchtet er eigens eine spezielle Schmetterlingsgattung, mit der er die verheerende Wirkung des Schmetterlingseffekts unter Beweis stellen möchte. Doch dummerweise entkommt ihm genau dort sein Chaos-Schmetterling - und führt in Folge eindrucksvoll die Richtigkeit seiner jahrelangen Forschungsarbeit vor Augen. ACHTUNG ZEITUMSTELLUNG AUF WINTERZEIT In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johannes Zirner (Dr. Jan Bauer) Florian Fitz (Lars von Hübsch) Natalia Avelon (Frau Klink) Peter Simonischek (General Bohlinger) Jessica Ginkel (Marka) Michael Pascher (Lutz) Bibiana Zeller (Oma) Originaltitel: Oh Shit! Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: James Dutcher Kamera: Fritz Seemann Musik: Marcel Barsotti

