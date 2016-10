Pro7 MAXX 14:15 bis 14:45 Dokusoap Duck Dynasty Das Leben des Si USA 2013 2016-11-04 06:10 16:9 HDTV Merken Si besorgt sich eine GoPro-Kamera und will unbedingt einen Tag in seinem Leben filmen. Beim Jagen mit den Jungs geht er allen mit seinem neuen Spielzeug auf die Nerven. Willie will mit Sadie und John Luke zu einem Football-Spiel gehen, verfranst sich aber so hoffnungslos, dass es die drei nicht mehr rechtzeitig ins Stadion schaffen. Aber die Robertsons wären nicht die Robertsons, wenn sie aus einem verpatzten Abend keine Party machen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Duck Dynasty Regie: Hugh Peterson Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 69 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 49 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 49 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 39 Min.