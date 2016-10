RTL NITRO 22:05 bis 23:40 Horrorfilm Chucky - Die Mörderpuppe USA 1988 2016-10-29 02:15 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Niemand glaubt dem kleinen Andy, als er erzählt, dass 'Chucky', die neue Puppe, ein Geburtatagsgeschenk, lebendig ist. Als kurze Zeit später Andys Babysitter aus dem Fenster im 6. Stock stürzt und dabei ums Leben kommt, hat der kleine Andy eine ganz einfache Erklärung für den Todessturz: 'Chucky war's!'. Doch dieser mysteriöse Todesfall ist nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe weiterer unerklärlicher Unglücksfälle. Irgendwann beginnen Andys Mutter und der Polizist Mike Norris dem Jungen trotz aller Skepsis zu glauben, dass die Puppe etwas mit den Todesfällen zu tun hat. Aber was noch niemand außer Andy weiß: Die Puppe "Chucky" ist besessen von dem bösartigen Geist des toten Massenmörders Charles Lee Ray. Und der Horror nimmt neue Dimensionen an, als Charles Lee Ray beschließt, seiner mörderischen Seele einen neuen menschlichen Körper zu verschaffen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Hicks (Karen Barclay) Chris Sarandon (Mike Norris) Alex Vincent (Andy Barclay) Brad Dourif (Charles Lee Ray) Dinah Manoff (Maggie Peterson) Tommy Swerdlow (Jack Santos) Jack Colvin (Dr. Ardmore) Originaltitel: Child's Play Regie: Tom Holland Drehbuch: Don Mancini, John Lafia, Tom Holland Kamera: Bill Butler Musik: Joe Renzetti