Der Deutsche Comedy Preis 2016 Moderator: Max Giermann D 2016 Diese Woche wurde bereits am Dienstag der Deutsche Comedypreis in Köln vergeben. Der Sonderpreis ging dabei an die WDR-Sendung"Zimmer frei!", die nach 20 Jahren leider ein Ende fand. In der 16. Ausgabe der Show moderiert "Switch"-Comedian Max Giermann. Nominiert waren Künstler wie Dieter Nuhr und Ralf Schmitz genauso wie Formate ala Neo Magazin Royale, Nightwash, Knallerfrauen, Das Lachen der Anderen, Der Lehrer oder Der Tatortreiniger. Moderation: Max Giermann Originaltitel: Der Deutsche Comedy Preis 2016