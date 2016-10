kabel eins 04:40 bis 05:30 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Unter die Haut USA 2007 HDTV Merken Ein unbekannter Mann entführt einen sechsjährigen Jungen auf einem Markt, während seine Mutter kurze Zeit nicht auf ihn aufgepasst hat. Eine Spur führt die Detectives zum Großvater des Kindes und seinen rassistischen Überzeugungen. Die Eltern des vermissten Jungen sind unterschiedlicher ethnischer Herkunft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Danny Taylor) Eric Close (Samantha Spade) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Daisy Eagan (Erin Gilchrist) Enrique Murciano (Danny Taylor) Originaltitel: Without a Trace Regie: Eric Close Drehbuch: Amanda Segel Marks Kamera: Christopher Faloona Musik: Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12

